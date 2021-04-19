Шахтер нашел замену Мораесу в Бразилии, – СМИ
Донецкий клуб уже традиционно просматривает бразильский рынок для поиска талантов. В сферу интересов попал очередной игрок Флуминенсе.
Хавбек Флуминенсе Матеус Мартинелли появился на радарах Шахтера, сообщает Meta Ratings. Скауты "горняков" уже длительное время следят за бразильцем.
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По информации источника, 19-летнего футболиста рассматривают в качестве замены форварда Жуниора Мораеса, несмотря на то, что Мартинелли играет в полузащите – опорника или атакующего хавбека. Интересно и то, что на Матеуса также претендуют несколько клубов АПЛ, которые не называются.
Заметим, контракт бразильца с Флуминенсе рассчитан до лета 2024-го, а портал Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро. Всего в его активе 3 забитых мяча и 2 результативные передачи в 18 встречах за основу "белого порошка".
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