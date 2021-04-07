"Горняки" обратили свое внимание на хавбека Интернасьонала Бруну Прашедеса и уже даже обращались с предложением о трансфере, сообщает Time24News.

Интернасьонал категорически отреагировал на информацию о трансфере своего таланта в Шахтер

Шахтер, по информации источника, предложил за 19-летнего игрока 7 млн евро. Пока ни представители бразильца, ни клуб не подтвердили переговоры относительно трансфера. Интересно, что ранее на радарах дончан был другой талант Интернасьонала – Винисиус Тобиас. Вопрос о его потенциальном трансфере в Шахтер сих пор не решен.

К слову, Бруно Прашедес является воспитанником Флуминенсе, а в Интернасьонал перебрался в 2019-м. За это время уже сыграл в 35 матчах в футболке "колорадос". Также Бруно является игроком молодежной сборной Бразилии.

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