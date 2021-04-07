"Когда мы говорим о переговорах, когда на самом деле их нет, то это сложно. Нам нужно заниматься конкретными вещами, а у Интернасьоналя нет предложений.

Шахтер приостановил переговоры насчет юной звезды Интернасьоналя

Я категорически утверждаю, что в клубе нет официальных предложений на столе по игрокам. Если кто-то и останется в плюсе от этого, так только Интернасьональ. Наш клуб ни за что не будет продавать Винисиуса Тобиаса", – приводит слова Барселлоса Revista Colorada.

Ранее сообщалось, что Шахтер договорился с бразильским клубом по стоимости трансфера Тобиаса, однако "горняки" решили приостановить переговоры. 17-летний защитник еще не дебютировал в составе взрослой команды Интернасьоналя.

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