Шахтар знайшов нову трансферну ціль в Інтернасьйоналі, на яку готовий витратити солідну суму
Донецький клуб продовжує пошуки підсилення на бразильському ринку. На радари знову потрапив представник "колорадос".
"Гірники" звернули свою увагу на хавбека Інтернасьйонала Бруну Прашедеса та вже навіть звертались з пропозицією щодо трансферу, повідомляє Time24News.
Інтернасьйонал категорично відреагував на інформацію про трансфер свого таланта в Шахтар
Шахтар, за інформацією джерела, запропонував за 19-річного гравця 7 мільйонів євро. Наразі ні представники бразильця, ні клуб не підтвердили перемовини щодо трансферу. Цікаво, що раніше на радарах донеччан був інший талант Інтернасьйонала – Вінісіус Тобіас. Питання щодо його потенційного трансферу в Шахтар досі не вирішене.
До слова, Бруно Прашедес є вихованцем Флуміненсе, а в Інтернасьйонал перебрався у 2019-му. За цей час вже зіграв у 35 поєдинках у футболці "колорадос". Також Бруно є гравцем молодіжної збірної Бразилії.
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