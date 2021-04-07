"Гірники" звернули свою увагу на хавбека Інтернасьйонала Бруну Прашедеса та вже навіть звертались з пропозицією щодо трансферу, повідомляє Time24News.

Інтернасьйонал категорично відреагував на інформацію про трансфер свого таланта в Шахтар

Шахтар, за інформацією джерела, запропонував за 19-річного гравця 7 мільйонів євро. Наразі ні представники бразильця, ні клуб не підтвердили перемовини щодо трансферу. Цікаво, що раніше на радарах донеччан був інший талант Інтернасьйонала – Вінісіус Тобіас. Питання щодо його потенційного трансферу в Шахтар досі не вирішене.

До слова, Бруно Прашедес є вихованцем Флуміненсе, а в Інтернасьйонал перебрався у 2019-му. За цей час вже зіграв у 35 поєдинках у футболці "колорадос". Також Бруно є гравцем молодіжної збірної Бразилії.

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