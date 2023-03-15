Ризнык попал в список игроков сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии, но вместо него Руслан Ротань уже вызвал Никиту Шевченко из Александрии.

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Шахтер о травме вратаря не сообщал. Как выяснилось, повреждение достаточно серьезное. По предварительной информации, Дмитрий Ризнык пропустит минимум два месяца, то есть не поможет "горнякам" практически до конца сезона 2022/23. Об этом сообщил Telegram-канал фанатов Ворсклы, не указав конкретного характера травмы

Напомним, 24-летний Ризнык подписал с Шахтером контракт на 5 лет, но чемпион мира U-20 еще не дебютировал за новую команду. Голкипер сборной Украины стал самым дорогим трансфером в истории Ворсклы – по неофициальной информации, "горняки" заплатили полтавскому клубу 3 миллиона евро.

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