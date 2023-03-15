Різник потрапив у список гравців збірної України на матч відбору Євро-2024 проти Англії, але замість нього Руслан Ротань вже викликав Микиту Шевченка з Олександрії.

"Син народився 23 лютого, а вночі все почалось": Різник – про трансфер у Шахтар, пропозиції з Європи та брата в ЗСУ

Шахтар про травму воротаря не повідомляв. Як з'ясувалося, пошкодження є доволі серйозним. За попередньою інформацією, Дмитро Різник пропустить мінімум два місяці, тобто не допоможе "гірникам" практично до кінця сезону 2022/23. Про це повідомив Telegram-канал фанатів Ворскли, не вказавши конкретного характеру травми.

Нагадаємо, 24-річний Різник підписав із Шахтарем контракт на 5 років, але чемпіон світу U-20 ще не дебютував за нову команду. Голкіпер збірної України став найдорожчим трансфером в історії Ворскли – за неофіційною інформацією, "гірники" заплатили полтавському клубу 3 мільйони євро.

Динамо загубило, а Шахтар – знайшов