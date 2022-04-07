Частина українських гравців Шахтаря прибула до Стамбулу, де команда базуватиметься найближчим часом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Вже сьогодні до Туреччини має прибути Роберто Де Дзербі разом зі своїм тренерським штабом, а також очікується приїзд решти гравців.

Нагадаємо, що Шахтар оголосив про проведення благодійних матчів для підтримки українців. Вже відомі дві перші дати поєдинків: 13 квітня "гірники" зустрінуться з Бешикташем, а 19-го – з Фенербахче. Далі серед суперників – Севілья, Хайдук (Спліт), ПСЖ, Лаціо.

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