Шахтар починає збори у Туреччині – українці вже очікують на легіонерів та тренерів
Гравці Шахтаря поступово починають підготовку до благодійних матчів на підтримку України.
Частина українських гравців Шахтаря прибула до Стамбулу, де команда базуватиметься найближчим часом, повідомляє офіційний сайт клубу.
Додо обирає між п'ятьма іменитими клубами з Європи – останній день для відходу з Шахтаря
Вже сьогодні до Туреччини має прибути Роберто Де Дзербі разом зі своїм тренерським штабом, а також очікується приїзд решти гравців.
Нагадаємо, що Шахтар оголосив про проведення благодійних матчів для підтримки українців. Вже відомі дві перші дати поєдинків: 13 квітня "гірники" зустрінуться з Бешикташем, а 19-го – з Фенербахче. Далі серед суперників – Севілья, Хайдук (Спліт), ПСЖ, Лаціо.
"Росіяни – це звірі, а не люди": Георгій Судаков – про диких окупантів, вагітну дружину й мрію усіх українців