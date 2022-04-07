Додо выбирает между пятью именитыми клубами из Европы – последний день для ухода из Шахтера
Защитник Шахтера Додо пользуется немалым спросом среди клубов из Европы.
Милан, Рома, Лион и РБ Лейпциг сделали запросы по трансферу Додо, сообщает Marca. Также никуда не исчез интерес Баварии, которая по-прежнему пыталась приобрести защитника.
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Несмотря на то, что Шахтер установил ценник в 20 млн евро на своего латераля, клубы рассчитывают подписать бразильца бесплатно. Интересно, что его контракт с "горняками" рассчитан до лета 2025 года.
Заметим, что в текущем сезоне 23-летний Додо провел 26 матчей и оформил 4 результативных передачи.
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