Милан, Рома, Лион и РБ Лейпциг сделали запросы по трансферу Додо, сообщает Marca. Также никуда не исчез интерес Баварии, которая по-прежнему пыталась приобрести защитника.

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Несмотря на то, что Шахтер установил ценник в 20 млн евро на своего латераля, клубы рассчитывают подписать бразильца бесплатно. Интересно, что его контракт с "горняками" рассчитан до лета 2025 года.

Заметим, что в текущем сезоне 23-летний Додо провел 26 матчей и оформил 4 результативных передачи.

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