"Мы привыкли всегда играть на хорошем газоне, поэтому инициатива исходила от нашего клуба. На всех домашних стадионах, которых уже было довольно много, начиная с Донбасс Арены, мы уделяли особое внимание качеству газона. Это общемировая, европейская практика – иметь достаточно высокие стандарты и требования к полю.

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Достаточно долго обсуждали этот вопрос с руководством НСК Олимпийский, а затем и с ФК Динамо. Пришли к консенсусу: пришло время. Собственно, прошло ровно 10 лет после того, как был постелен этот газон. И время его менять пришло давным-давно. Сейчас мы приступили к реализации проекта. Мы рассчитываем, что к середине июля этот газон уже будет в достаточно хорошем состоянии, а до конца июля и начала августа – идеальный, превосходного качества.

Взаимодействие с НСК Олимпийский и Динамо? Никакого диссонанса – сейчас работаем абсолютно в унисон. С руководством Олимпийского находим понимание по всем вопросам. Я уверен, что и Министерство молодежи и спорта в этом случае понимает важность процесса. Руководство ФК Динамо также поддерживает эту идею, и не только поддерживает, но и фактически приняло определенные финансовые обязательства по участию и инвестированию в проект. Сейчас все идет по плану.

Работы выполняются силами, прежде всего, агрономической службы НСК Олимпийский, безусловно, с нашим участием. Просто у нас есть опыт – мы знаем, как это делать, есть технологии и умеем контролировать качество. А заказчиком этого процесса является НСК Олимпийский. Большое спасибо его руководству за то, что оно понимает важность и занимается реализацией этой идеи", – отметил Гунько в комментарии Shakhtar News.

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