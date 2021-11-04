"У Кучера полное доверие. И со стороны президента, и со стороны директора клуба, и со стороны игроков. Мне кажется, растет хороший тренер в Харькове".

Ярославский объяснил, почему не берёт пример с Ахметова в выборе тренеров

Он будет тренером Металлиста в УПЛ", – заявил журналист в своей программе "Цыганык Live".

Напомним, летом 2020-го Александр Кучер возглавил Металлист и вывел команду в Первую лигу, где харьковчане сейчас уверенно лидируют. Ранее в СМИ ходили слухи, что президент клуба Александр Ярославский может вернуть в тренерское кресло Мирона Маркевича.

Агов, Ігоре, де результат? Чому СК Дніпро-1 досі далекий від статусу третьої сили УПЛ