Металлист определился с тренером на УПЛ
16:24 - Читати українською
Журналист Игорь Цыганык поделился инсайдом из лагеря харьковского клуба.
"У Кучера полное доверие. И со стороны президента, и со стороны директора клуба, и со стороны игроков. Мне кажется, растет хороший тренер в Харькове".
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Он будет тренером Металлиста в УПЛ", – заявил журналист в своей программе "Цыганык Live".
Напомним, летом 2020-го Александр Кучер возглавил Металлист и вывел команду в Первую лигу, где харьковчане сейчас уверенно лидируют. Ранее в СМИ ходили слухи, что президент клуба Александр Ярославский может вернуть в тренерское кресло Мирона Маркевича.
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