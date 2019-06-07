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Шахтер может возглавить Сетьен – экс-тренер Бетиса

17:49 190 Читати українською
Шахтер может возглавить Сетьен – экс-тренер Бетиса
Кике Сетьен / Соцсети

Экс-тренер Бетиса Кике Сетьен может стать следующим тренером донецкого Шахтера.

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека, вероятно, покинет "горняков" и переедет в Рим. Руководство дончан уже составило список из кандидатов, которые могут возглавить клуб.

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Главным претендентом на пост наставника Шахтера является экс-тренер испанского Бетиса Кике Сетьен, сообщает известный журналист Бруно Андраде.

Также отмечается, что бывший помощник Луческу в донецком клубе, Антонио Заго, не сможет возглавить Шахтер, ведь не имеет соответствующей лицензии.

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