Шахтер может возглавить Сетьен – экс-тренер Бетиса

Экс-тренер Бетиса Кике Сетьен может стать следующим тренером донецкого Шахтера.

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека, вероятно, покинет "горняков" и переедет в Рим. Руководство дончан уже составило список из кандидатов, которые могут возглавить клуб.

Фонсека возглавил Рому, – Ди Марцио

Главным претендентом на пост наставника Шахтера является экс-тренер испанского Бетиса Кике Сетьен, сообщает известный журналист Бруно Андраде.

Также отмечается, что бывший помощник Луческу в донецком клубе, Антонио Заго, не сможет возглавить Шахтер, ведь не имеет соответствующей лицензии.

Фанат Кройфа, який обіграв Барселону та Реал і може стати "другим Гвардіолою" для Зінченка – чим особливий Кіке Сетьєн

Quique Setién, que deixou o Betis, é um dos nomes mais desejados dentro do Shakhtar Donetsk. Agrada muito. Porém, não é o único nome na lista para substituir Paulo Fonseca. Antônio Carlos Zago, do Bragantino, não está no planos (não tem Licença UEFA Pro)