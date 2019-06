Шахтар може очолити Сетьєн – екс-тренер Бетіса

Екс-тренер Бетіса Кіке Сетьєн може стати наступним тренером донецького Шахтаря.

Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека, ймовірно, покине "гірників" та переїде до Риму. Натомість, керівництво донечан вже склало список з кандидатів, які можуть очолити клуб.

Фонсека очолив Рому, – Ді Марціо

Головним претендентом на посаду наставника Шахтаря є екс-тренер іспанського Бетіса Кіке Сетьєн, повідомляє відомий журналіст Бруну Андраде.

Також зазначається, що колишній помічник Луческу в донецькому клубі, Антоніо Заго, не зможе очолити Шахтар, адже не має відповідної ліцензії.

Фанат Кройфа, який обіграв Барселону та Реал і може стати "другим Гвардіолою" для Зінченка – чим особливий Кіке Сетьєн

