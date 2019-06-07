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Фонсека возглавил Рому, – Ди Марцио

13:59 593 Читати українською
Фонсека возглавил Рому, – Ди Марцио
Паулу Фонсека / фото А. Осипова

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека станет новым наставником итальянской Ромы.

Португальский специалист сменит УПЛ на Серию А. Об этом журналист Джанлука Ди Марцио сообщил на своем сайте.

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Руководство римских "волков" достигло договоренности и с Фонсекой, и с боссами Шахтера. Контракт с Ромой будет подписан в понедельник. "Горняки" согласились снизить клаусулу португальца с 5-ти до 2 млн евро. Вскоре о назначении Фонсеки римляне объявят официально.

Паулу Фонсека работал с донетчанами с лета 2016 года. Ему удалось завоевать 3 чемпионских титула, выиграть 3 Кубка Украины и однажды триумфовать в Суперкубке. Ранее 46-летний тренер работал с Авешем, Пасуш де Феррейра, Порту и Брагой.

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Теги
Главное Италия Рома Рома Джанлука Ди Марцио Паулу Фонсека Паулу Фонсека Шахтер Шахтер
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