Фонсека возглавил Рому, – Ди Марцио

Украина — 15:33 110
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Суркис рассказал о трансферных планах Динамо – несколько игроков могут уйти из клуба
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Хавбек Динамо Булеца может продолжить карьеру в ИталииИталия — 10:45 618
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Украина – Сербия: трое игроков "сине-желтых" не попали в заявку на матчСборная Украины — 10:28 1046
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