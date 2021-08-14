Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко проанализировал матч Шахтера против Металлиста 1925 (2:0) в контексте грядущего поединка с Монако.

Тарас Степаненко и Марлон в матче с Металлистом 1925 / Сайт Шахтера

"Думаю, что главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби уже наигрывал состав и те тактические схемы, которые будут использованы в поединке Лиги чемпионов против Монако. Имею в виду, прежде всего, центр защиты и опорную зону.

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В том, что "горняки" порадовали надежностью тыла, заслуга Сергея Кривцова и Тараса Степаненко, которые вчера вышли в старте. Правда, стоит отметить, что Металлист 1925 не сумел противопоставить дончанам достойного сопротивления. Шахтер доминировал во всех компонентах, с другой стороны, хорошо, что обошлось без повреждений", – цитирует Гецко Meta-ratings.

Напомним, уже 17 августа команда Роберто Де Дзерби будет противостоять Монако в первом поединке плей-офф квалификации ЛЧ. Ответный матч состоится 25 августа.

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