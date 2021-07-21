Шахтер в очередной раз не готов делать ставку на универсального хавбека Маркиньоса Сиприано.

Бразилец близок к переходу в Сьон на правах годичной аренды, информирует журналіст Андре Эрнан.

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Три года назад Шахтер заплатил Сан-Паулу за Сиприано один миллион евро, однако легионер не смог закрепиться в составе "горняков" – всего 26 матчей и один гол. На хавбека также претендовала Байя, однако дончане хотели вести переговоры с европейскими клубами. В соглашении с Сьоном будет предусмотрен пункт выкупа.

К слову, швейцарская команда на сборах встречалась с Динамо и потерпела поражение 0:2.

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