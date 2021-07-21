Бразилець близький до переходу у Сьйон на правах річної оренди, інформує журналіст Андре Ернан.

Шахтар офіційно підтвердив трансфер перлини Інтернасьйонала

Три роки тому Шахтар заплатив Сан-Паулу за Сіпріано один мільйон євро, однак легіонер не зміг закріпитися у складі "гірників" – всього 26 матчів і один гол. На хавбека також претендувала Байя, проте донеччани бажали вести переговори з європейськими клубами. В угоді із Сьйоном буде передбачений пункт викупу.

До слова, швейцарська команда на зборах зустрічалася з Динамо і зазнала поразки 0:2.

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