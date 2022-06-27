Бразилец настроен продлить аренду в Лионе на весь сезон 2022/23, сообщает UOL Esporte.

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Тете уже провел несколько месяцев в составе "ткачей", приостановив контракт с Шахтером из-за войны. Стороны остались довольны сотрудничеством, но Лион не спешит выкупать 22-летнего игрока. Продление аренды вряд ли понравится Шахтеру, у которого контракт с Тете только до конца 2023 года. Когда хавбек вернется, то согласно правилам ФИФА сможет свободно договариваться с другими клубами, чтобы перейти свободным агентом зимой 2024 года.

Выходка Тете разочарует и его родной Гремио. В феврале 2019 года бразильцы продали таланта Шахтеру за 15 млн евро и прописали в соглашении процент от следующего перехода, надеясь на дополнительный доход.

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