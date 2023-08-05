Как стало известно "Футбол 24", Даниил Сикан не хочет продолжать свое сотрудничество с Шахтером – действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.

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"Горняки" сделали улучшенное предложение, предложив нападающему большую заработную плату. Сикан же хочет попробовать свои силы за рубежом. К нападающему есть интерес со стороны клубов Серии А, которые могут заплатить немалые подъемные Сикану за непродление контракта с Шахтером.

Добавим, что Даниил перешел в Шахтер в 2019 году, а всего провел 57 матчей за "горняков", отличившись 11 голами и 3 результативными передачами.

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