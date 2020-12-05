Шахтер после 0:10 с Боруссией М, ничьей с Александрией и вымученной победы над СК Днепр-1 беспощадно критиковали СМИ, предлагая и тренера уволить, и стратегию развития изменить. Впрочем, победа над Реалом во вторник заставила критиков или заткнуться, или переобуться в воздухе – теперь "горняки" снова считаются флагманом и гордостью Украины. Правда, как всегда, посередине – дончане действительно проводят слабый сезон, расписав пять ничьих (за весь прошлый чемпионат их было шесть), но большинство статистических показателей у них примерно равны динамовским. При этом в Европе команда выступает эдаким санитаром леса, прибивая кризисных грандов и страдая от хорошо организованных середняков.

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Сегодня задачи у Шахтера проще. "Горнякам" нужно переиграть одного из аутсайдеров без особых затрат сил и тем более без травм – на ключевой матч ЛЧ против Интера Луиш Каштру должен повезти максимально готовый состав, хотя в нём уже нет травмированного Мораеса. Кроме того, необходимо не повторить историю с Рухом – тогда также ожидали лёгкой победы над аутсайдером, а в итоге Шахтер чудом не проиграл, отпустив Динамо в турнирной таблице. Отпускать киевлян ещё дальше недопустимо – они и так имеют преимущество в три очка, а раздела на две шестёрки, в которой сумасшедший гандикап можно было бы отыграть, уже не случится.

Минай практически по всем ожидаемым и реальным очкам идёт в группе аутсайдеров, выиграв всего два матча – между ними было семь поединков без побед. В предыдущем туре "лисы" потерпели разгромное поражение от Зари, пропустив три гола за восемь минут, а затем в Кубке закарпатцев с идентичным счётом вынесла и Александрия – впрочем, забрасывать шапками дебютантов не стоит. В большинстве поединков подопечные Василия Кобина давали достаточно конкурентный бой, не позволяя сопернику унижать себя.

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Минай чем-то похож на Александрию, с которой Шахтер недавно расписал ничью – команда также заряжена на большое количество единоборств и контрвыпады, но в атаке "лисам" банально не хватает кадров. При этом дебютанты умудрились забить на два гола больше, чем должны были, а ожидаемых пропущенных у них меньше, чем у других аутсайдеров.

Закарпатцы умело сбивают темп игры, сводят матч к позиционному "болоту" и неплохо ищут в нём свои шансы – вряд ли это может остановить основу Шахтера, однако шансы увидеть её сегодня невысоки. Ослабленный же состав "горняков" может получить серьёзные проблемы, хотя для этого Минаю нужен ещё и фарт.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кривцов, Хочолава (под вопросом), Мораес, Корниенко, Исмаили, Коноплянка

Дисквалифицированы: Мораес (Шахтер)

Не сыграют по другим причинам: Меличенко, Павлыш (Минай, условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Минай

Шахтер: Пятов – Болбат, Витао, Бондарь, Сиприано – Степаненко, Алан Патрик – Тете, Маркос Антонио, Соломон – Фернандо

Минай: Каниболоцкий – Матич, Лопырёнок, Сакив – Маембе, Снижко, Ткачук, Кныш – Кожанов, Нуриев – Шиндер

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Очевидно, что Минай приедет в Киев бороться, кусаться, рвать темп и держать 0:0 как можно дольше. Шахтер вряд ли выпустит большое количество основных исполнителей и тем более не будет тратить на аутсайдера максимум сил, поэтому теоретические шансы на сенсацию у закарпатцев есть – но они совсем невысокие.

Минай не пропускал только в двух матчах в сезоне, поэтому и сегодня надеяться на сухой счёт бесполезно. Забить же в ответ со своей бедной атакой гостям будет проблематично, да и Шахтер станет действовать раскованнее. Словом, этот матч будет продолжаться до первого гола "горняков" и завершится их победой. "Лисы" пока не готовы к таким поединкам.

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