Шахтар після 0:10 з Борусією М, нічиєї з Олександрією та вимученої звитяги над СК Дніпром-1 нещадно критикували ЗМІ, пропонуючи і тренера звільнити, і стратегію розвитку змінити. Втім, перемога над Реалом у вівторок змусила критиків або затихнути, або перевзутися у повітрі – тепер "гірники" знову вважаються флагманом і гордістю України. Правда, як завжди, тримається посередині – донеччани дійсно проводять слабкий сезон, розписавши п'ять нічиїх (за весь минулий чемпіонат їх було шість), але більшість статистичних показників у них приблизно рівна динамівським. При цьому в Європі команда виступає таким собі санітаром лісу, прибиваючи кризових грандів і страждаючи від добре організованих середняків.

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Сьогодні завдання у Шахтаря простіше. "Гірникам" потрібно переграти одного з аутсайдерів без особливої витрати сил і тим паче без травм – на ключовий матч ЛЧ проти Інтера Луїш Каштру повинен повезти максимально готовий склад, хоча в ньому вже немає травмованого Мораєса. Крім того, необхідно не повторити історію з Рухом – тоді також очікували легкої перемоги над аутсайдером, а у підсумку Шахтар дивом не програв, відпустивши Динамо у турнірній таблиці. Відпускати киян ще далі неприпустимо – вони й так мають перевагу в три очки, а поділу на дві шістки, в якій шалений гандикап можна було б відіграти, вже не трапиться.

Минай практично за всіма очікуваними й реальними очками йде у групі аутсайдерів, вигравши всього два матчі – між ними було сім поєдинків без перемог. У попередньому турі "лиси" зазнали розгромної поразки від Зорі, пропустивши три голи за вісім хвилин, а потім у Кубку закарпатців з ідентичним рахунком винесла і Олександрія – втім, закидувати шапками дебютантів не варто. У більшості поєдинків підопічні Василя Кобіна давали досить конкурентний бій, не дозволяючи супернику принижувати себе.

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Минай чимось схожий на Олександрію, з якою Шахтар нещодавно розписав нічию – команда також заряджена на велику кількість єдиноборств та контратаки, але в атаці "лисам" банально бракує кадрів. При цьому дебютанти примудрилися забити на два голи більше, ніж повинні були, а очікуваних пропущених у них менше, ніж у інших аутсайдерів.

Закарпатці вміло збивають темп гри, зводять матч до позиційного "болота" й непогано шукають в ньому свої шанси – навряд чи це може зупинити основу Шахтаря, однак шанси побачити її сьогодні невисокі. Ослаблений же склад "гірників" може отримати серйозні проблеми, хоча для цього Минаю потрібен ще і фарт.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кривцов, Хочолава (під питанням), Мораєс, Корнієнко, Ісмаїлі, Коноплянка

Дискваліфіковані: Мораєс (Шахтар)

Не зіграють з інших причин: Меліченко, Павлиш (Минай; умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Минай

Шахтар: Пятов – Болбат, Вітао, Бондар, Сіпріано – Степаненко, Алан Патрік – Тете, Маркос Антоніо, Соломон – Фернандо

Минай: Каніболоцький – Матіч, Лопирьонок, Саків – Маємбе, Сніжко, Ткачук, Книш – Кожанов, Нурієв – Шиндер

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Очевидно, що Минай приїде у Київ боротися, кусатися, рвати темп і тримати 0:0 якомога довше. Шахтар навряд чи випустить велику кількість основних виконавців і тим паче не буде витрачати на аутсайдера максимум сил, тож теоретичні шанси на сенсацію у закарпатців є – втім, вони зовсім невисокі.

Минай не пропускав лишень у двох матчах в сезоні, тож і сьогодні сподіватися на сухий рахунок марно. Забити ж у відповідь зі своєю бідною атакою гостям буде проблематично, та і Шахтар стане діяти більш розкуто. Словом, цей матч триватиме до першого голу "гірників" і завершиться їхньою перемогою. "Лиси" поки що не готові до таких поєдинків.

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