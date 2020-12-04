Матвиенко и Зинченко вошли в топ-6 лучших левых защитников 5-го тура Лиги чемпионов по оценкам InStat
Статистический ресурс InStat Index назвал самых полезных защитников последнего тура ЛЧ.
Сразу двое футболистов сборной Украины попали в шестерку лучших игроков 5-го тура группового раунда самого престижного еврокубка на своей позиции.
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Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко занял пятую строчку среди левых защитников, набрав 333 балла, сообщает издание Zbirna.com. Представитель Шахтера Николай Матвиенко стал шестым с 326 очками.
Напомним, оба игрока провели полные матчи: Матвиенко – против Реала (2:0), а Зинченко – против Порту (0:0).
Рейтинг лучших левых защитников 5-го тура ЛЧ по версии InStat выглядит следующим образом:
1. Анхелиньо (РБ Лейпциг) – 374 баллов.
2. Алекс Сандро (Ювентус) – 352 пунктов.
3. Жорди Альба (Барселона) – 343 очка.
3. Абду Диалло (ПСЖ) – 343 балла.
5. Александр Зинченко (Манчестер Сити) – 333 очка.
6. Николай Матвиенко (Шахтер) – 326 пунктов.
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