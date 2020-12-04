Сразу двое футболистов сборной Украины попали в шестерку лучших игроков 5-го тура группового раунда самого престижного еврокубка на своей позиции.

Шахтер – Реал: InStat определил лучшего игрока матча Лиги чемпионов

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко занял пятую строчку среди левых защитников, набрав 333 балла, сообщает издание Zbirna.com. Представитель Шахтера Николай Матвиенко стал шестым с 326 очками.

Напомним, оба игрока провели полные матчи: Матвиенко – против Реала (2:0), а Зинченко – против Порту (0:0).

Рейтинг лучших левых защитников 5-го тура ЛЧ по версии InStat выглядит следующим образом:

1. Анхелиньо (РБ Лейпциг) – 374 баллов.

2. Алекс Сандро (Ювентус) – 352 пунктов.

3. Жорди Альба (Барселона) – 343 очка.

3. Абду Диалло (ПСЖ) – 343 балла.

5. Александр Зинченко (Манчестер Сити) – 333 очка.

6. Николай Матвиенко (Шахтер) – 326 пунктов.

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