Шахтер принимает Марсель 15 февраля в первом стыковом матче Лиги Европы 2023/24. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Марсель стартовал в 19:45 по киевскому времени. Поединок раунда плей-офф Лиги Европы (аналог 1/16 финала) проходит в Гамбурге на стадионе Фолькспаркштадион. Там же "горняки" играли номинально домашние матчи Лиги чемпионов 2023/24, где финишировали третьими в группе с Барселоной, Порту и Антверпеном.

Шахтер – Марсель: анонс матча плей-офф Лиги Европы

Для команды Марино Пушича это первый официальный матч в 2024 году. Игровая практика Шахтера ограничивается товарищескими поединками на сборах в Турции. Марсель находится в значительно лучшем игровом тонусе – команда Дженнаро Гаттузо за полтора месяца сыграла 6 официальных поединков. На данный момент Марсель занимает 8 место во французской Лиге 1. В Лиге Европы провансальцы заняли второе место группы B, где играли Брайтон, Аякс и АЕК Афины.

В стартовом составе Шахтера есть приятная неожиданность. Тарас Степаненко, который в последнее время восстанавливался от травмы, попал в основу. Ожидалось, что его заменит Крыськив, но Дмитрий в запасе, а капитан "горняков" в старте. Также в заявке Виктор Цуканов и бразильский новичок Кевин.

Где смотреть матч Шахтер – Марсель? Онлайн-трансляция игры доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями поединка Лиги Европы можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Судаков, Эгиналду – Сикан.

Запасные: Рудько, Гочолейшвили, Педриньо, Ракицкий, Крыськив, Швед, Назарина, Кевин, Невертон, Цуканов, Траоре, Келси.

Марсель: Лопес – Клос, Жиго, Балерди – Энрике, Харит, Кондогбия, Унаи, Мерлен – Обамеянг, Мумбанья.

Запасные: Нгапандуэтнбу, Бланко, Мейте, Корреа, Ндиайе, Согло, Тюнкади, Мбемба.