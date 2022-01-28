Шахтер встречается с Мариуполем на зимних сборах. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Мариуполь стартует в 15:30 по киевскому времени. Посмотреть поединок в прямом эфире можно на телеканале "Футбол1" и Shakhtar TV на официальном сайте дончан, а также в мобильном приложении FC Shakhtar.

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Команде Роберто Де Дзерби пришлось экстренно вносить коррективы в программу подготовки на зимних сборах. Планировалось, что сегодня "горняки" сыграют против солигорского Шахтера. Однако сутки назад игру с белорусами отменили. Текущий лидер УПЛ оперативно подыскал замену. Ею стала еще одна отечественная команда – Мариуполь. Для Шахтера этот матч стал вторым на тренировочных сборах в Турции. Накануне дончане разгромили австрийский Вольфсберг со счетом 4:1. В свою очередь, Мариуполь до сегодня спаррингов не проводил.