Шахтар зустрічається з Маріуполем на зимових зборах. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Маріуполь стартує на о 15:30 за київським часом. Подивитися поєдинок у прямому етері можна на телеканалі "Футбол1" та Shakhtar TV на офіційному сайті донеччан, а також в мобільному додатку FC Shakhtar.

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Команді Роберто Де Дзербі довелося екстрено вносити корективи у програму підготовки на зимових зборах. Планувалося, що сьогодні "гірники" зіграють проти солігорського Шахтаря. Однак добу тому гру з білорусами скасували. Поточний лідер УПЛ оперативно підшукав заміну. Нею стала ще одного вітчизняна команда – Маріуполь. Для Шахтаря цей матч став другим на тренувальних зборах у Туреччині. Напередодні донеччани розгромили австрійський Вольфсберг з рахунком 4:1. Своєю чергою, Маріуполь до сьогодні спарингів не проводив.