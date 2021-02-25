Шахтер победил Маккаби в матче 1/16 финала Лиги Европы. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов матча Шахтер – Маккаби на "Футбол 24".

Первый тайм Шахтер начал с контроля мяча, однако Маккаби достаточно быстро перехватил инициативу и создал немало возможностей у ворот Трубина – голкипера спасал даже каркас ворот.

Шахтер – Маккаби Т-А: "горняки" едва не пропустили чудо-гол – стойка и перекладина "создали" сейв дня в Лиге Европы

В середине второй половины Шахтер заработал право на пенальти. Тете пробросил мяч мимо Бен-Хаима и подставился под соперника, который снес бразильца в штрафной. Пробивать пенальти взялся Жуниор Мораес, который мощно пробил в угол ворот, не оставив голкиперу шансов.

Отметим, что нападающий отличился впервые аж с 8 ноября – тогда Мораес забил в ворота киевского Динамо.