Донецкий Шахтер чудом удержал свои ворота на замке в матче 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив.

Израильтяне в конце первого тайма потеряли невероятную возможность распечатать ворота Трубина, однако каркас ворот помешал.

Шахтер – Маккаби Тель-Авив: составы и онлайн-трансляция матча Лиги Европы

После подачи с углового Луис Эрнандес пробил головой, но попал в перекладину. Впрочем, эпизод на этом не завершился – мяч после рикошета от Переца попал в штангу, после чего защитники смогли вынести сферу за пределы поля.

Отметим, что Шахтер имеет преимущество после первого матча – "горняки" победили со счетом 2:0. За текстовой онлайн-трансляцией матча можно следить на "Футбол 24".

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