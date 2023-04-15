"Горняки" надеются на поддержку Нассера Аль-Хелаифи в борьбе с ФИФА.

Уже на следующей неделе в чемпионате Украины состоится самый ожидаемый поединок между Динамо и Шахтером. Особым гостем центрального поединка 22-го тура УПЛ может стать президент ПСЖ и председатель Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи, сообщает RMC Sport.

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Глава французского клуба получил приглашение посетить игру от генерального директора Шахтера Сергея Палкина. "Горняки" очень надеются на помощь организации, которую возглавляет Аль-Хелаифи в деле против ФИФА.

Напомним, Шахтер продолжает неравную борьбу против Международной федерации футбола, чье разрешение легионерам приостанавливать контракты в одностороннем порядке привело к потере "горняками" более 50 миллионов евро.

К слову, дуэль между Динамо и Шахтером состоится в субботу, 22 апреля. Начало встречи в 17:00.

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