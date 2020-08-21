Шахтар – Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ – мінімум експериментів від Каштру

Шахтар приймає Колос у поєдинку 1-го туру УПЛ 2020/21. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція Шахтар – Колос на "Футбол 24", стартує о 19:00. Поєдинок проходить на київському НСК Олімпійський – саме ця арена стане домашньою для "гірників" у сезоні 2020/21. Це п'ятий офіційний матч в історії протистоянь Шахтаря і Колоса – всі попередні поєдинки завершувалися перемогами українського гранда.

Шахтар – Колос: анонс матчу УПЛ

Команда Луїша Каштру лише кілька днів тому завершила сезон 2019/20, поступившись Інтеру в півфіналі Ліги Європи, а вже сьогодні розпочинає нову кампанію. Для Колоса минулий сезон став тріумфальним – команда Руслана Костишина фінішувала на 6-й позиції УПЛ, а завдяки перемозі в плей-офф завоювала путівку в Лігу Європи 2020/21.

Стартові склади:

Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко – Степаненко, Алан Патрік – Маркос Антоніо, Марлос, Тайсон – Мораєс

Запасні: Пятов, Болбат, Хочолава, Соломон, Коноплянка, Тете, Майкон, Фернандо, Коваленко

Колос: Волинець – Зозуля, Петров, Максименко, Ємець – Задоя – Смирний, Оріховський, Антюх, Морозко – Бондаренко

Запасні: Яшков, Кравченко, Новак, Мілько, Богданов, Костишин, Ільїн, Лисенко, Данфа.