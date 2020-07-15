Шахтер – Колос: анонс матча УПЛ

Шахтер в рамках 31-го тура УПЛ принимает Колос. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Пока Динамо с Зарей решают, кому забирать серебряные медали, а Десна в матче с Александрией будет пытаться перехватить инициативу в гонке, Шахтер с Колосом сыграют в футбол исключительно для собственного удовольствия. Турнирной мотивации у обеих команд уже нет – "горняки" давно отпраздновали чемпионство, а ковалёвцы ещё при выходе в первую шестёрку практически не имели шансов подняться вверх. Встреча должна стать хорошим спаррингом перед плей-офф за еврокубки (для Колоса) и ответным матчем Вольфсбурга (для Шахтера).

Правда, это не значит, что дончане готовы отдавать очки всем своим соперника. На это надеялись и Динамо, и Десна, и Заря, но на трёх эти коллективы в матчах против уже действующего чемпиона заработали аж одно очко – подопечные Луиша Каштру даже в ослабленном составе имели значительное игровое преимущество над претендентами на Лигу чемпионов, да и с мотивацией проблем не было заметно. Молодых исполнителей тренерский штаб выпускает дозировано – зато место в старте регулярно получают Тете, Соломон, Коноплянка, Болбат, Додо, Кривцов, Алан Патрик, Антонио и другие футболисты из основного ростера "горняков". Шахтеру нужно держать команду в тонусе.

У Колоса проблем с тонусом не возникает. Ковалёвцы в восьми турах в первой шестёрке проиграли семь раз, одержав победу только над кризисной Александрией, но отобрать очки могли у всех. В последних турах они явно посыпались, без шансов уступив Зари (0:2) и глотнув пять голов от Десны – Руслан Костышин честно признает, что на этом уровне его подопечным слишком трудно. Впрочем, списывать этот коллектив ещё до стартового свистка не стоит: Колос играет в быстрый и агрессивный футбол, очень хорош на дриблинге и контратаках, имеет сыгранный состав – а особенно он хорош против Шахтера. На первом этапе УПЛ очная встреча команд завершилась перестрелкой 3:4, а в последнем матче только Трубин спас "горняков" от потери очков. Словом, ковалёвцы могут дать бой.

Кадровая ситуация

Луиш Каштру начал проводить интересную практику коротких отпусков для лидеров. Предыдущий матч из-за неё пропускали Марлос, Николай Матвиеко и Жуниор Мораес, которые на неделе вернулись к тренировкам – теперь отдыхать отправились Андрей Пятов, Тарас Степаненко и Сергей Кривцов. Кроме того, игру, вероятно, пропустят Валерий Бондарь, Евгений Коноплянка и Виктор Коваленко, которые работают по индивидуальной программе. Вместе с ними занимается Исмаили, но о его возвращении говорить рано.

Руслану Костышину в матче против Шахтера вряд ли поможет Арни Вильхьяльмссон, который из-за травмы пропустил два последних матча – официальный сайт клуба пишет, что его участие под вопросом. Также ничего не известно о возвращении в общую группу Антона Яшкова, но он в любом случае уступил бы место в старте Евгению Волынцу. Из дисквалификации вернулся Денис Костышин, а других игроков Колоса в списке отстранённых нет.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Колос

Шахтер: Трубин – Додо, Витао, Матвиенко, Сиприано – Майкон, Патрик – Тете, Тайсон, Соломон – Мораес

Колос: Волынец – Зозуля, Петров, Гавриш, Черноморец – Богданов, Милько – Морозко, Смирный, Задоя – Лысенко

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Колос – очень симпатичный коллектив, который всегда даёт бой. Шахтеру будет трудно, ведь у него несыгранная оборона, выйдет молодой голкипер, да и соперник нашёл к "горнякам" ключик, регулярно создавая классные моменты у их ворот. Последний поединок между ними завершился откровенным отскоком дончан, после которого никто из "оранжево-чёрных" не праздновал, а Сергей Палкин стоял с задумчивым лицом в вип-ложе. Впрочем, тот же матч показал, почему Шахтер и сегодня будет фаворитом.

Дончане не выставят сугубо молодёжный состав, а даже полурезерв чемпиона сильнее подавляющего большинства команд УПЛ. С первых минут начнёт ряд футболистов основы, а лидеры в последней встрече с Колосом сделали результат на первой же грубой ошибке ковалёвцев – вторая же должна была завершаться пенальти. Шахтер вообще не является лучшим в УПЛ по количеству моментов, но реализует чуть ли не каждый из них. "Горняки" играют по бразильской системе, где соперник забивает, сколько сможет, а они – сколько захотят. У Колоса же явные проблемы с реализацией, в то время как Шахтер забивает по четыре гола Десне.

Словом, любой результат, кроме победы подопечных Луиша Каштру, станет огромным подарком для дебютанта лиги.