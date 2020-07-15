Шахтар – Колос: анонс матчу УПЛ

Шахтар в рамках 31-го туру УПЛ приймає Колос. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Поки Динамо із Зорею вирішують, кому забирати срібні медалі, а Десна в матчі з Олександрією буде намагатися перехопити ініціативу в гонитві, Шахтар із Колосом зіграють у футбол виключно для власного задоволення. Турнірної мотивації в обох команд вже немає – "гірники" давно відсвяткували чемпіонство, а ковалівці ще при виході у першу шістку практично не мали шансів піднятися уверх. Зустріч повинна стати хорошим спарингом перед плей-офф за єврокубки (для Колоса) та матчем-відповіддю проти Вольфсбурга (для Шахтаря).

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Щоправда, це не означає, що донеччани готові віддавати очки усім своїм суперникам. На це сподівалися і Динамо, і Десна, і Зоря, але на трьох ці колективи в матчах проти вже чинного чемпіона заробили аж одне очко – підопічні Луїша Каштру навіть у ослабленому складі мали значну ігрову перевагу над претендентами на Лігу чемпіонів, та і з мотивацією проблем не було помітно. Молодих виконавців тренерський штаб випускає дозовано – натомість, місце у старті регулярно отримують Тете, Соломон, Коноплянка, Болбат, Додо, Кривцов, Алан Патрік, Антоніо та інші футболісти з основного ростеру "гірників". Шахтарю потрібно тримати команду в тонусі.

У Колоса проблем з тонусом не виникає. Ковалівці у восьми турах у першій шістці програли сім разів, здобувши перемогу тільки над кризовою Олександрією, але відібрати очки могли у всіх. В останніх турах вони явно посипались, без шансів поступившись Зорі (0:2) та ковтнувши п'ять голів від Десни – Руслан Костишин чесно визнає, що на цьому рівні його підопічним занадто важко. Втім, списувати цей колектив ще до стартового свистка не варто: Колос грає у швидкий та агресивний футбол, дуже хороший на дриблінгу та контратаках, має зіграний склад – а особливо він тішить проти Шахтаря. Очна зустріч команд на "Оболонь Арені" завершилась перестрілкою 3:4, а в останньому матчі лише Трубін врятував "гірників" від втрати очок. Словом, ковалівці можуть дати бій.

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Кадрова ситуація

Луїш Каштру започаткував цікаву практику коротких відпусток для лідерів. Попередній матч через неї пропускали Марлос, Микола Матвієко та Жуніор Мораєс, які на тижні повернулися до тренувань – тепер відпочивати поїхали Андрій Пятов, Тарас Степаненко та Сергій Кривцов. Також гру, вірогідно, пропустять Валерій Бондар, Євген Коноплянка та Віктор Коваленко, які працюють за індивідуальною програмою. Разом з ними займається Ісмаїлі, але про його повернення говорити зарано.

Руслану Костишину в матчі проти Шахтаря навряд чи допоможе Арні Вільх'яльмссон, який через травму пропустив два останніх матчі – офіційний сайт клубу пише, що його участь під питанням. Також нічого не відомо про повернення до загальної групи Антона Яшкова, але він у будь-якому разі поступився б місцем у старті Євгену Волинцю. З дискваліфікації повернувся Денис Костишин, а інших гравців Колоса у списку відсторонень немає.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Колос

Шахтар: Трубін – Додо, Вітао, Матвієнко, Сіпріано – Майкон, Патрік – Тете, Тайсон, Соломон – Мораєс

Колос: Волинець – Зозуля, Петров, Гавриш, Чорноморець – Богданов, Мілько – Морозко, Смирний, Задоя – Лисенко

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Колос – дуже симпатичний колектив, який завжди дає бій. Шахтарю буде важко, адже в нього незіграна оборона, вийде молодий голкіпер, та і суперник знайшов до "гірників" ключик, регулярно створюючи класні моменти біля їхніх воріт. Останній поєдинок між ними завершився відвертим відскоком донеччан, після якого ніхто з "помаранчево-чорних" не святкував, а Сергій Палкін стояв із задумливим обличчям у віп-ложі. Втім, той же матч показав, чому Шахтар і сьогодні буде фаворитом.

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Донеччани не виставлять суто молодіжний склад, а навіть напіврезерв чемпіона сильніший за переважну більшість клубів УПЛ. З перших хвилин почне низка футболістів основи, а лідери в останній зустрічі з Колосом зробили результат на першій же грубій помилці ковалівців – друга ж мала завершуватись пенальті. Шахтар взагалі не є найкращим в УПЛ за кількістю моментів, але реалізовує ледь не кожен з них. "Гірники" грають за бразильською системою, де суперник забиває, скільки зможе, а вони – скільки захочуть. У Колоса ж явні проблеми з реалізацією, в той час як Шахтар забиває по чотири голи Десні.

Словом, будь-який результат, крім перемоги підопічних Луїша Каштру, стане величезним подарунком для дебютанта ліги.

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