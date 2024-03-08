Матч Шахтар – Колос пройде на стадіоні "Арена Львів" сьогодні, 8 березня. Старт зустрічі – о 18:00. Дивитися гру онлайн можна у додатку на Setanta Sports, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV.

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Відновлення сезону для Шахтаря виявилось доволі неоднозначним. Відносно непогана нічия з Марселем завершилась прикрим виносом у Франції, після якого сталася доволі ганебна нічия у Олександрії – а після того "гірники" розбили Кривбас, забивши 5 голів. Круто, але до 57-ї хвилини донеччани мали лишень кілька моментів зі стандартів та скандальний гол Криськіва, а після резонансного вилучення Іліча суперник розклеївся.

Звісно, психологічна нестійкість криворіжців – це не проблема підопічних Маріно Пушіча. Як і помилка адміністраторів Олександрії, внаслідок якої Шахтар отримав технічну перемогу при 0:0. А гол Криськіва легальний, хоч і з душком. Все це справедливо, однак тріумфувати без купи "але" поки що не вдається.

Керівництво витратило 40 млн євро на трансфери й оголосило про створення найкращого Шахтаря в історії, але цей Шахтар має колосальні проблеми зі створенням моментів. Вони прилітають або зі стандартів, або після контратак, або після лонгболів – а коли суперник ще й пресингує, то позиційна атака "гірників" остаточно зникає (тому що немає передач з центру поля від Ракицького чи Бондара). Хоча на зборах награвалися саме короткі розіграші під тиском.

Існує велика ймовірність, що на дистанції Шахтар розіграється й почне нагадувати звичну версію. Ідея з позиційними ротаціями, хаотичними зміщеннями Коноплі й Зубкова та ізоляціями на лівому фланзі непогано виглядала на зборах – хоча навіть тоді були проблеми у завершальній фазі, плюс виникало забагато простору позаду. Все це може принести перемоги з "красівим футболом", однак поки маємо напацюковані голи Криськіва, нічию з Олександрією та хороші контратаки суперників.

Саме тому шанси Колоса на сенсацію здаються не такими вже й низькими. Команда Ярослава Вишняка – це український Атлетіко (до переходу Дієго Сімеоне на атакувальний футбол). Не по тактиці, звісно ж, але по духу. Ніхто не вміє сушити матчі настільки ж якісно. Ковалівці за 20 турів пропустили всього 11 голів, а забили на два м'ячі більше.

Щоправда, це не значить, що біля воріт "хліборобів" не виникає моментів. За очікуваними пропущеними Колос тримається в середині таблиці – суперники мали забити майже 20 голів. Така велика різниця між очікуваними й реальними показниками значною мірою тримається на голкіпері Фесюні, що й обумовило інтерес з боку серйозних європейських клубів.

Тим не менш, його сейви не врятували від поразки Руху в попередньому турі, а у матчі проти Шахтаря в першому колі Колос зазнав безапеляційної поразки – 0:2. З іншого боку, команда відбирала очки у кризового Динамо, а нинішні "гірники" теж мають проблеми в атаці. Проблемою для підопічних Ярослава Вишняка є необхідність активно пресингувати донеччан, але саме цей елемент для ковалівців непритаманний.

Кадрова ситуація

Травмовані: Рангел (Колос)

Дискваліфіковані: Бондаренко (Колос)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Колос

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо – Бондаренко – Зубков, Криськів, Судаков, Кевін – Сікан

Колос: Фесюн – Лучкевич, Гончаренко, Бурда, Цуріков – Богданов, Демченко – Каріока, Тотовицький, Топалов – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Обом командам має бути важко. Колос буде затиснутий у рамках середнього блоку, а значить дасть свободу центрбекам Шахтаря – ті зможуть вільно закидувати м'яч у простір на флангах (а фулбеки та вінгери у "гірників" дуже сильні). Як показав досвід матчу з Кривбасом, із завершенням кросів та катбеками у "гірників" все досить непогано. Та і загалом слід не забувати про різницю в класі.

Донеччани, своєю чергою, мучитимуться у спробах відкритись між лініями, матимуть обмежену кількість варіантів входу в штрафний та стануть збиватись на дальні удари (а у воротах стоїть Фесюн). Приємного мало, однак "гірники" в УПЛ назавжди приречені грати з "автобусами". Низьким блоком їх не здивувати. Як показує досвід, потрібно будь-яким способом заковиряти один гол – а далі суперник розкриється. Рано чи пізно.

Навіть з Вересом і Рухом ковалівці не виглядали аж надто переконливо. Зокрема, вони провалювали цілі тайми. З таким футболом проти Шахтаря багато не награти – саме тому ми ставимо на перемогу підопічних Маріно Пушіча.

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