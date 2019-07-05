Шахтер упустил победу над Юрдингеном чемпиона мира-2014 – первый пропущенный гол при Каштру

Шахтер проэкзаменовал Юрдинген в первом матче своих вторых сборов, проходящих в Австрии. Соперником команды Каштру стала команда 3-го немецкого дивизиона, в которой выступает чемпион мира-2014. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Шахтер – Юрдинген – 1:1

Голы: Бланко Лещук, 62 – Байстер, 81

Игра стартовала в 13:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Юрдинген состоялась на официальном сайте донецкого клуба. В соперниках "горняков" – команда, которая выступает в 3-й Бундеслиге из-за недавнего банкротстве. Интересно, что на ее правом фланге играет Кевин Гроскройц – бывший защитник Боруссии Дортмунд, который выиграл со сборной Германии ЧМ-2014. Юрдинген завоевывал Кубок ФРГ-1985, после чего дошел до полуфинала еврокубка – Кубка обладателей кубков. Того самого, в финале которого киевское Динамо разгромило Атлетико (обидчика немцев).

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Напомним, на первом сборе команда Луиша Каштру выиграла оба матча против болгарских команд. Сначала разгромили участника квалификации ЛЧ-2019/20 Лудогорец (3:0), а затем минимально обыграли софийский ЦСКА (1:0). Причем в обоих матчах голом отметился 18-летний чемпион мира U-20 Даниил Сикан. Следующий матч Шахтер проведет уже сегодня, в 18:00. Соперником будет датский Копенгаген.

Каштру выпустил на матч фактически полностью запасной состав (может, разве что Кривцов удивил появлением в этой команде). Алексей Шевченко в воротах, Бутко справа в защите, Бондарь и Кривцов в центре, Сиприано слева. Молодой центр поля – 23-летние Танковский (опорник) и Коваленко, 19-летний Маркос Антонио. Тете и Фернандо Педро на флангах атаки, а Сикан в центре – им на троих только 57 лет. У Юрдингена отметим появление на правом фланге обороны чемпиона мира-2014 Гросскройца, а также в центре поля экс-игрока Баварии и Сандерленда Яна Кирхоффа.

На старте встречи Коваленко легко обокрал Айгнер, а Танковский грубо скосил соперника сзади – желтая и штрафной, после которого Юрдинген заработал угловой. Позволили "горняки" еще и пробить со второго этажа, но не очень точно. Танковский отличным первым пасом начал атаку, но Коваленко снова отдал мяч сопернику. Сикан классно выбежал в контратаку, но уже на границе штрафной Даниил принял не самое лучшее решение и только заработал корнер. На 22-й Шахтер решился на первый удар – издалека и не очень прицельно.

Болбат сменил Бутко, а Бланко Лещук – Сикана, но игра Шахтера не повеселела. Кривцов с этой всей безнадежности пробил издали, но вновь далеко от цели. Лишь в компенсированное время сначала Юрдинген немного повозил чемпиона Украины, но без удара, а затем Маркос Антонио обыгрался с Коваленко и пробил в штангу транзитом через вратаря – дождались первого момента!

Пихаленок заменил Коваленко в перерыве. Свежий игрок сразу же метров с 27 попытался закрутить с левой, однако план не воплотил и близко. Бланко Лещук с партнерами вышли в контру, в которой "горняки" могли и получше большинство использовать. В итоге Тете пробил с рикошетом, и снаряд перелетел ворота. Антонио подключил Сиприано по левому флангу, однако Бланко не сумел выиграть верховую борьбу.

Байстер почти успел воспользоваться провалом Сиприано слева. На подборе снова немецкий футболист – Шевченко откровенно повезло, что круглый минимально разминулся с воротами. Кривцов начал атаку вертикальным пасом на Антонио, который продолжил в разрез на Лещука. Аргентинец мастерски разобрался с вратарем. Трубин заменил Шевченко в воротах. Тот же Густаво на грани фола оттолкнул от себя защитника, после чего отбросил под удар Антонио – красивый обводной, но немного выше.

Экс-игрок сборной Словении Маро выиграл верховую дуэль после подачи углового, однако направил мяч выше. На 81-й Шахтер пропустил первый гол при Каштру. Мяч попал в Сиприано рикошетом от своего же Педро, и провалом на левом фланге немцы воспользовались сполна. Гюндюз прошел и отдал, а Байстер замкнул в пустые ворота. После этого на моменты донецкий клуб уже не сподобился.

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