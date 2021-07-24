Шахтер в рамках 1-го тура УПЛ 2021/22 принимает Ингулец. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1-го тура УПЛ 2021/22 Шахтер – Ингулец стартовал в 19:30 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляция доступна "Футбол 24". Добавим, что сегодня Роберто Де Дзерби впервые вывел свою новую команду на официальный поединок.

Шахтер – Ингулец: анонс матча УПЛ

Стартовые составы

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко – Степаненко, Майкон – Педриньо, Алан Патрик, Соломон – Траоре

Запасные: Пятов, Витао, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Конопля

Ингулец: Гальчук – Полегенько, Ковалев, Поспелов, Опанасенко – Шишка, Запорожец – Коробенко, Павлов, Шарай – Ситало

Запасные: Шуст, Бен Салем, Козак, Бартулович, Коваленко, Головкин, Асмелаш, Мельничук, Гопей

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