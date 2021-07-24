Шахтар – Інгулець: стартові склади та онлайн-трансляція офіційного дебютного матчу Де Дзербі
Шахтар в рамках 1-го туру УПЛ 2021/22 приймає Інгулець. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1-го туру УПЛ 2021/22 Шахтар – Інгулець стартує о 19:30 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Додамо, що сьогодні Роберто Де Дзербі вперше виведе свою нову команду на офіційний поєдинок.
Шахтар – Інгулець: анонс матчу УПЛ
Стартові склади
Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко – Степаненко, Майкон – Педріньо, Алан Патрік, Соломон – Траоре
Запасні: Пятов, Вітао, Маркос Антоніо, Дентінью, Тете, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Конопля
Інгулець: Гальчук – Полегенько, Ковальов, Поспєлов, Опанасенко – Шишка, Запорожець – Коробенко, Павлов, Шарай – Сітало
Запасні: Шуст, Бен Салем, Козак, Бартуловіч, Коваленко, Головкін, Асмелаш, Мельничук, Гопей
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