Олимпиакос и Шахтер встречаются в товарищеском поединке. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Олимпиакос – Шахтер стартует в 20:00 по Киеву. Это первый поединок "горняков" в рамках благотворительного турне Shakhtar Global Tour for Peace. Все деньги, полученные с продажи билетов и рекламы, будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

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Сегодняшний соперник Шахтера – 46-кратный чемпион Греции, уверенно лидирующий и в текущем сезоне. Прямая трансляция игры Олимпиакос – Шахтер доступна на ТК "Футбол 1", официальном канале Шахтера в YouTube, Oll.tv, а также в этой новости на "Футбол 24".

В распоряжении Роберто Де Дзерби – исключительно украинские игроки, среди которых есть несколько представителей Мариуполя. При этом не было ни одного номинального форварда – проблемную позицию закрыл Андрей Борячук, игравший за Рух на правах аренды.

Стартовые составы:

Олимпиакос: Кристинссон – Врусай, Манолас, Пападопулос, Рябчук – Кунде, Бухалакис – Масурас, Фортунис, Вальбуэна – Тикиньо.

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Булеза – Степаненко, Бондаренко – Мишнев, Мудрик, Топалов – Борячук.

Запасные: Шевченко, Пузанков, Удод, Драмбаев, Капинус, Стасюк, Фарина, Шостак, Чех, Крыськив.