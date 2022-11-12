Матчи 13-го тура планируется провести в течение двух дней, а центральный поединок тура между Шахтером и Зарей доверили обслуживать Екатерине Монзуль, сообщает официальный сайт УАФ. Кроме того, второй раз подряд система VAR будет работать на игре лидера чемпионата – СК Днепр-1.

Довбик стал лучшим игроком 12-го тура УПЛ – форвард оформил хет-трик и принес победу лидеру

13 ноября

13:00 – Ворскла – СК Днепр-1 – Максим Козыряцкий (Запорожье). Бригада VAR – Евгений Арановский (Киев).

13:00 – Александрия – Верес – Александр Шандор (Львов).

15:00 – Шахтер – Заря – Екатерина Монзуль (Харьков).

15:00 – Динамо – Колос – Игорь Пасхал (Херсон).

15:00 – Металлист 1925 – Ингулец – Владимир Новохатний (Киев).

14 ноября

13:00 – Металлист – Кривбасс – Андрей Коваленко (Полтава)

14:00 – Черноморец – Львов – Александр Омельченко (Славянск).

15:00 – Рух – Минай – Николай Балакин (Киевская обл.)

Напомним, после 12-ти тур СК Днепр-1 лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 31 очко. Вторым идет Шахтер с 26 пунктами (матч в запасе), замыкает тройку Заря с 22 баллами.

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