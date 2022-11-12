Прем'єр-ліга визначилась з бригадами арбітрів на поєдинки чергового туру української першості.

Матчі 13-го туру заплановано провести протягом двох днів, а центральний поєдинок туру між Шахтарем та Зорею довірили обслуговувати Катерині Монзуль, повідомляє офіційний сайт УАФ. Окрім того, вдруге поспіль система VAR працюватиме на грі лідера чемпіонату – СК Дніпро-1.

Довбик став найкращим гравцем 12-го туру УПЛ – форвард оформив хет-трик і приніс перемогу лідеру

13 листопада

13:00 – Ворскла – СК Дніпро-1 – Максим Козиряцький (Запоріжжя). Бригада VAR – Євген Арановський (Київ).

13:00 – Олександрія – Верес – Олександр Шандор (Львів).

15:00 – Шахтар – Зоря – Катерина Монзуль (Харків).

15:00 – Динамо – Колос – Ігор Пасхал (Херсон).

15:00 – Металіст 1925 – Інгулець – Володимир Новохатній (Київ).

14 листопада

13:00 – Металіст – Кривбас – Андрій Коваленко (Полтава)

14:00 – Чорноморець – Львів – Олександр Омельченко (Слов'янськ).

15:00 – Рух – Минай – Микола Балакін (Київська обл.)

Нагадаємо, після 12-ти тур СК Дніпро-1 лідирує у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 31 очко. Другим йде Шахтар з 26-ма пунктами (матч у запасі), замикає трійку Зоря з 22-ма балами.

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