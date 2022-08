Шахтер вместе с UNITED24 создал программу по сбору средств для помощи украинцам - Pitch In For Ukraine, сообщает официальный сайт "горняков".

Болельщики, участвующие в проекте Pitch In For Ukraine, получат вознаграждение в виде PoP (Pixel of Pitch, или "пиксель поля") – части поля Донбасс Арены, домашнего стадиона ФК Шахтер в Донецке, в формате цифрового изображения. Поле Донбасс Арены предоставляет возможность футбольным болельщикам получить 154 000 PoP на основе шести уровней добровольных взносов по выбору начиная с суммы в 15 фунтов стерлингов. На каждом PoP будет имя человека, внесшего добровольный взнос, и уникальный номер вместе с эксклюзивным контентом для болельщиков на футбольный сезон 2022/23.

Все деньги, собранные с помощью программы Pitch In For Ukraine, будут направлены на оказание гуманитарной помощи и на поддержку украинских семей, вынужденно перемещенных и пострадавших от войны, которую развязали россияне. Средства будут использоваться непосредственно для нужд фонда Президента Украины Владимира Зеленского UNITED24, а также фондов Shakhtar Social, Saving Lives и KSE.

