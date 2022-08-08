Похоже история с трансфером Михаила Мудрика в леверкузенский клуб подошла к концу.

Полузащитника Шахтера Михаила Мудрика не будет в Байере, сообщает немецкий журналист Мануэль Фет на своей странице в социальной сети Твиттер.

Шахтер может получить за Мудрика 30 млн евро – появился клуб, готовый удовлетворить аппетиты "горняков"

По информации источника, "горняки" в очередной раз изменили свою позицию в переговорном процессе, поэтому шансы на переход ничтожны. У клубов была договоренность несколько месяцев назад, но на данный момент сделки нет.

Напомним, по информации СМИ появился неназванный клуб, который готов выложить за Мудрика 30 млн евро, перебив предложения Брентфорда и Ниццы, которые также охотились на украинца.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?