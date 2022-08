Міністерство цифрової трансформації України та футбольний клуб Шахтар уклали Меморандум про співпрацю, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Мудрик не перейде в Байєр, – журналіст

Головна мета такого кроку – підтримка українського народу в боротьбі з агресією Росії та подолання її наслідків через національну платформу UNITED24. Шахтар у межах Меморандуму здійснюватиме місію партнера фандрейзингової платформи UNITED24 задля збільшення пожертвувань на підтримку України. Зокрема, клуб має намір сприяти збору пожертвувань у США та їх спрямуванню на офіційні рахунки UNITED24, допомагати в просуванні платформи на міжнародній арені, залучати світову спільноту до співпраці й підтримки українців, а також до публічного висвітлення боротьби з агресією Росії та протидії дезінформації.

"Шахтар – відомий український бренд у Європі й світі, і ми докладемо максимум зусиль, щоб капіталізувати нашу впізнаваність у реальну допомогу, залучити більше коштів на підтримку України", – зазначив гендиректор клубу Сергій Палкін.

Першим проєктом у межах Меморандуму про співпрацю з Мінцифри стане програма Pitch In For Ukraine. Завдяки цьому проекту свій внесок у вигляді благодійних пожертвувань на підтримку українців зможуть зробити футбольні вболівальники по всьому світу. Фанати, які беруть участь у проекті Pitch In For Ukraine, отримають винагороду у вигляді PoP (Pixel of Pitch, або "піксель поля") – частки поля Донбас Арени, домашнього стадіону Шахтаря в окупованому українському Донецьку у форматі цифрового зображення. Також досягнуто домовленості про те, що в матчах групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 на ігровій формі Шахтаря буде нанесено логотип UNITED24.

Шахтар розгромно програв Ромі на повному Стадіо Олімпіко – атмосфера рівня ЛЧ, один промінь в сирій команді Йовічевіча