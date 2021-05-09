"Это его выбор. Это его право. Контракт у него закончился? Закончился. Мы новый контракт не предложили? Не предложили. Он готов был оставаться? Готов был оставаться. Мы выбрали немного иной путь. Сказать, что я принял тогда неправильное решение, менеджмент там, кто-то меня сбил с толку – это вообще неправильно. Как можно считать? Мы приняли решение, пригласили Паулу Фонсеку и выиграли три чемпионата подряд. Мы все выиграли. И с большим-большим отрывом. И с Каштру мы четвертый выиграли и вновь добрались до полуфинала Лиги Европы, продемонстрировали красивый футбол. Ну вот и все.

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Мирча заслуживает того, чтобы достойно завершить свою карьеру. Я не знаю, когда он завершит, дай Бог, чтобы он еще, возможно, долгие годы служил футболу, чтобы у него было все хорошо. А у нас - еще лучше. У Луческу же нет контракта пожизненного, что он должен представлять какие-то интересы Шахтера. Нет, Луческу - свободный человек. Это его право, его выбор и его ответственность. И братья Суркисы - это другой клуб. Они имеют право пригласить. Они пригласили, угадали, вышли из плохого психологического состояния и сегодня празднуют заслуженное чемпионство. Молодцы.

С Мирчей я давно не общался. Вы понимаете, братья Суркисы четыре года не выигрывали. До этого там два года выиграли, а пять лет до этого тоже не выигрывали. Тяжело психологически. И их понять можно и нужно. И их уважать есть за что, потому что ребята не сдаются, бьются, ставят себе амбициозные цели. Для национального чемпионата это замечательно, что у них именно чемпионские амбиции. Что когда "серебро" – они расстроены. Год, два, три, пять – неважно. Они расстроены. Они недовольны этим. Они всегда себе ставят только чемпионские амбиции. Так же и мы. Не успел матч закончиться – я ему позвонил, поздравил", – цитирует Ахметова официальный сайт Шахтера.

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