Шахтер хотел подписать Буффона – Луческу лично вел переговоры с агентом голкипера

Бывший тренер Шахтера Мирча Луческу вспомнил, как в свое время хотел пригласить в донецкую команду легендарного голкипера Джанлуиджи Буффона.

"Могу подтвердить этот факт. Я приехал в Италию, чтобы поговорить с его агентом. В тот момент у нас была проблема с вратарем, поэтому вспомнили о Буффоне. Думали, что он может стать правильным игроком для нас.

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Мы никого и ничего не боялись, мы играли наравне с большими европейскими командами. Я всегда уважал его. Мы не смогли его приобрести, потому что он хотел воплотить европейскую мечту вместе с Ювентусом. Через 7 лет он все еще остается на высоком уровне. Мне кажется, он может играть до 45 лет", – сказал Луческу в комментарии изданию Tutto Juve.

Напомним, Буффон перешел в Ювентус из Пармы в 2001 году. За "Старую синьору" Джанлуиджи выступал до 2018 года. После однолетнего вояжа в ПСЖ – вернулся в Ювентус, за который выступает до сих пор.

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