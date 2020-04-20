"Я не думал о продолжении карьеры в Украине": Виллиан – о "шокирующем" поступке Шахтера

Бразильский вингер Виллиан рассказал о периоде выступлений в Украине.

"Я уже был в первой команде Коринтианса, когда в августе 2007-го в возрасте 19 лет получил предложение от Шахтера. Как вы знаете, любой бразильский игрок мечтает играть в Европе, особенно в большом клубе. Я не планировал покидать Бразилию так рано. Конечно, я не думал о продолжении карьеры в Украине. Но Коринтиансу нужно было продать меня в тот момент, а Шахтер очень хотел меня подписать. Так что я вместе с отцом отправился на переговоры.

Виллиан получил еще один топ-вариант продолжения карьеры

Представители Шахтера были очень убедительными. Когда мы приземлились во Франции, нас уже ждал частный самолет и это приятно шокировало меня. Все, что я знал о Донецке – там должно быть холодно. Но тогда было достаточно теплое лето и я подумал, что зима не может быть очень холодной. Затем была встреча с Луческу и некоторыми футболистами – Фернандиньо, Луисом Адриано и Илсиньо. Все они бразильцы. Условия выглядели восхитительными и мы с отцом пришли к выводу, что Шахтер может стать отличным клубом для старта в Европе. Поэтому решил перейти в донецкий клуб.

Когда пришла зима, было трудно. Холод, снег. Никогда не испытывал ничего подобного. Но все прошло. Я получал поддержку от партнеров по команде, особенно от бразильцев, включая Жадсона и Брандау. Я хорошо адаптировался. Даже выучил русский язык. Сначала я работал с переводчиком, но потом начал подбирать слова и фразы, в итоге сумел заговорить", – сказал Виллиан в интервью изданию The Players 'Tribune.

Напомним, Виллиан защищал цвета "горняков" с 2007 по 2012 годы. В феврале 2013-го перешел в российский Анжи за 35 млн евро.

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