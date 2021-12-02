"Да, руководство Шахтера уже обращалось к нам по продлению контракта (действующий рассчитан до конца 2023-го). Нам предстоит все проанализировать, подумать о его будущем. Шахтер очень доволен игрой Тете, посмотрим, что будет дальше.

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Интерес больших европейских клубов? Часто агенты воспринимают игроков как товар. У нас с Тете другие отношения. Мы делаем все из-за любви к футболу – от него мы получаем эмоции и удовольствие. Наши отношения отличаются от других футболистов и агентов. Важно, чтобы игрок имел хорошего менеджера. Если бы у Марадоны был хороший футбольный менеджер, с ним бы не случилось то, что случилось. Всему свое время. Самое важное, чтобы Тете был счастлив. Не надо торопиться.

Конечно, мы понимаем, что с той игрой, которую он показывает, он может попасть в большие чемпионаты. Но сейчас нужно наслаждаться временем пребывания здесь. Тете очень много работает, тренируется 3 раза в день. С его мышлением и трудолюбием он может добиться всего. У него менталитет победителя. Самое важное – принимать правильные решения и делать то, чего действительно хочешь", – заявил Буэно в эфире Бомбардир.

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