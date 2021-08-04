"Россонери" уже длительное время следят за вингером "горняков", но пока не делали официального предложения Шахтеру. Однако в последние дни активизировались контакты с представителями игрока, утверждает Pianeta Milan.

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По информации издания, Милан вернулся к кандидатуре Тете после провала переговоров по Кайо Жорже, который накануне завершил переход в Ювентус. Следовательно, последний слот для игрока без паспорта гражданина ЕС Милан планирует приберечь именно для вингера Шахтера.

Отмечается, что перед началом официальных переговоров итальянский клуб хочет найти новую команду для Саму Кастильехо, который не удовлетворил тренерский штаб. Именно на место испанца хотят подписать Тете.

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