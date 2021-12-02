"Так, керівництво Шахтаря вже зверталося до нас щодо продовження контракту (чинний розрахований до кінця 2023-го). Нам треба буде все проаналізувати, подумати про його майбутнє. Шахтар дуже задоволений грою Тете, подивимося, що буде далі.

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Інтерес великих європейських клубів? Часто агенти сприймають гравців як товар. У нас із Тете інші взаємини. Ми робимо все через любов до футболу – від нього ми отримуємо емоції та задоволення. Наші стосунки відрізняються від тих, що мають інші футболісти і агенти. Важливо, щоб гравець мав хорошого менеджера. Якби Марадона мав хорошого футбольного менеджера, з ним би не трапилося те, що трапилося. Всьому свій час. Найважливіше, щоб Тете був щасливий. Не треба поспішати.

Звичайно, ми розуміємо, що з тією грою, яку він демонструє, він може потрапити у великі чемпіонати. Але зараз треба насолоджуватися часом перебування тут. Тете дуже багато працює, тренується 3 рази на день. З його мисленням та працьовитістю він може досягти всього. У нього менталітет переможця. Найважливіше – ухвалювати правильні рішення і робити те, чого справді хочеш", – заявив Буено у ефірі Бомбардир.

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