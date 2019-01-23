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Сопко: Сикан и Мудрык – будущее Шахтера

23 января 16:00 186 Читати українською
Сопко: Сикан и Мудрык – будущее Шахтера
Даниил Сикан / ФК Шахтер

Бывший защитник Шахтера и Динамо Александр Сопко рассказал, кого считает будущим "горняков".

"Наблюдая за играми ДЮФЛ было видно, что Даниил Сикан умеет работать с мячом, оказывает давление на защитников и хорошо выбирает позицию. В штрафной он не расходится с мячом, у него врожденное чувство форварда.

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Также у него неплохая скорость и контроль мяча. Единственное, что это все на фоне сверстников, взрослый футбол совсем другой. Сейчас задача футболиста не потерять эти задатки переходя во взрослый футбол, нужно найти баланс между задатками и командной игрой.

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Это касается и Мудрыка. Это два футболиста, которые были наиболее яркими в финале ДЮФЛ U-17. В финале они играли друг против друга, и Мудрык забил решающий гол. Эти два футболиста – будущее Шахтера, но даже не завтрашнего дня, а скорее послезавтрашнего", – цитирует Сопка "Футбол 1/2".

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Теги
Шахтер Шахтер Даниил Сикан Даниил Сикан Михаил Мудрык Михаил Мудрык Александр Сопко
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