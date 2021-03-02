Несколько игроков донецкого Шахтера были замечены на праздновании дня рождения Алексея Шевченко перед матчем 16-го тура УПЛ против Зари.

На видеозаписях можно заметить Сергея Болбата, Сергея Кривцова, Николая Матвиенко, Евгения Коноплянку, жену Тараса Степаненко и других половинок игроков Шахтера.

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Праздник прошел жарко: и футболисты, и девушки зажигали на танцполе, пели караоке, много шутя. Добавим, что празднование состоялось за 2 дня до матча с Зарей.

Очевидно, эта гулянка помешала Шахтеру выложиться на футбольном поле – "горняки" уступили луганчанам и отпустили Динамо на 4 очка в борьбе за чемпионство.

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