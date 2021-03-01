Шахтер заинтересовался кандидатурой габонца на позицию нападающего, однако еще не делал предложений, сообщает Ajansspor.

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По информации издания, главным претендентом на Бупендзу является турецкий Фенербахче, также игроком интересуется Галатасарай. Ранее Аарона связывали с интересом Динамо, нападающий также отказался от перехода в Краснодар.

К слову, в текущем сезоне 24-летний габонец забил 18 голов в 25-х матчах турецкой Суперлиги. Его контракт с Хатайспором действует до 30 июня 2022 года.

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