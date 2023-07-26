Уже в четверг, 27 июля, в Шахтер на медосмотр должен прибыть капитан молодежной сборной Израиля Став Лемкин, сообщает Бурбас в своем Telegram-канале.

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Полуфиналист Евро-2023 подпишет контракт с Шахтером (срок контракта не раскрывается) после того, как успешно пройдет обследование. Нынешний клуб Лемкина, Маккаби Тель-Авив, получит за своего игрока 1,2 млн евро.

В прошлом сезоне 20-летний Став провел 22 матча за свой Маккаби, результативными действиями не отличался. На Евро-2023 Лемкин сыграл во всех 5 матчах, помог добраться до полуфинала, где Израиль разгромно проиграл Англии.

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